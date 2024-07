Stalli di sosta per i disabili

Uno sarà posizionato in via Burghes, l'altro in via Gajo, il terzo in via Dante. L'Amministrazione comunale di Casorezzo viene incontro alle esigenze di parcheggio delle persone disabili.

Uno sarà posizionato in via Burghes, l'altro in via Gajo, il terzo in via Dante. L'Amministrazione comunale di Casorezzo viene incontro alle esigenze di parcheggio delle persone disabili. "Sono pervenute delle richieste - dice il comando di Polizia Locale in una nota - relativa all'istituzione degli spazi collocati in prossimità delle abitazioni dei richiedenti". Il Comune ha così provveduto a individuarli istituendo qui stalli di sosta "non personalizzati". L'intervento è stato eseguito, spiega il Comune, "Cercando di collocare gli stalli in prossimità delle abitazioni o strade vicine". Il tema dei parcheggi destinati alle esigenze delle persone disabili ha dato luogo, in passato, a qualche polemica in paese. Alcuni parcheggi con questa funzione erano infatti stati indebitamente occupati da persone che non ne avevano il diritto. Una situazione che l'allora sindaco Pierluca Oldani ebbe a stigmatizzare con chiarezza invitando a un maggiore senso civico.

