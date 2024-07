Nora Picetti e l'impegno di Carola Rackete

Domenica 30 giugno presso il parco comunale di Inveruno si è tenuta la lettura scenica, a cura di Nora Picetti, del libro “Il mondo che vogliamo” di Carola Rackete.

Domenica 30 giugno presso il parco comunale di Inveruno si è tenuta la lettura scenica, a cura di Nora Picetti, del libro “Il mondo che vogliamo” di Carola Rackete, fortemente voluta dalla sezione ANPI Inveruno, presieduta da Lilia Baronio, per riflettere sul tema dei diritti e su quanto è importante l'impegno di ciascuno di noi per costruire insieme un mondo migliore. Carola Rackete è una giovane attivista che il 12 giugno 2019, dopo giorni di attesa in acque internazionali, ha sfidato i divieti delle autorità italiane per portare in salvo i 52 migranti a bordo della Sea-Watch 3. Un atto di disobbedienza civile per prestare soccorso a delle vite umane, senza chiedersi quali sarebbero state le conseguenze, perché sarebbe stato ben più grave non agire, tradendo quel valore che ogni essere umano dovrebbe avere urgenza di praticare: la compassione.

