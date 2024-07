Dairago: giro Handbike

Il prossimo 14 luglio a Dairago si corre la centesima tappa del giro Handbike, gara nazionale per atleti disabili riservata a tutte le categorie M e W Handbike, Open HO 1-2, T 1-2 e Under 14.

Il prossimo 14 luglio a Dairago si corre la centesima tappa del giro Handbike, gara nazionale per atleti disabili riservata a tutte le categorie M e W Handbike, Open HO 1-2, T 1-2 e Under 14. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è sponsor dell’iniziativa. Il percorso sarà su un circuito di Km 4,2 da ripetersi più volte con la formula a tempo “1 ora + 1 giro”. Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07.45 e sino alle ore 08.45 presso la Scuola Secondaria “Anna Frank” in via R. Martorelli a Dairago. La gara prenderà via alle dieci. Dalle ore 12.30 ci sarà un Pasta Party c/o Cielo e Vino e alle ore 14.30 si svolgeranno le premiazioni c/o Municipio Via D. Chiesa.

