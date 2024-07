L'Under 15... 'due volte' campioni

Uno e due... Altroché “Paganini non ripete”, la DST Volley ‘89 di Turbigo lo fa, eccome! E, allora, chiamateli campioni, anzi “doppi campioni”.

Uno e due... Altroché “Paganini non ripete”, la DST Volley ‘89 di Turbigo lo fa, eccome! E, allora, chiamateli campioni, anzi “doppi campioni”. Sì perché per due volte appunto, l’Under 15 maschile della storica società di pallavolo turbighese ha vinto i Regionali. “L’ennesimo straordinario traguardo - commentano - Un risultato frutto dell’impegno, del lavoro e dell’affiatamento che si è creato tra tutti. Vogliamo fare i complimenti ai ragazzi, allo staff tecnico e poi un grazie enorme alle tante persone che ogni giorno ci sono accanto e ci stanno dando una fondamentale mano. Bello vedere la complicità che si è venuta a creare. Se oggi siamo riusciti a ripeterci, il merito è di ciascuno”. Quando si dice, alla fine, una stagione praticamente perfetta, perché altro modo non ci sarebbe per descrivere quello che hanno fatto gli atleti dell’Under 15. “Adesso un po’ di meritato riposo - concludono dalla società - Pronti poi a ripartire, per preparare il prossimo anno, sempre con la stessa voglia di essere protagonisti”.

