Arluno: messaggio IT Alert

"Mercoledì 3 luglio alle 10 riceverete dalla Protezione Civile un avviso di It Alert sul vostro cellulare, ma non spaventatevi". Alfio Colombo, sindaco di Arluno, avvisa i suoi concittadini che il Comune figura tra i prescelti per un "test da parte del sistema nazionale di allerta della Protezione Civile" che avrà puro carattere di simulazione. "Arluno - spiega Colombo - è stata selezionata per una sperimentazione con le aziende speciali e pericolose ma non vi sono pericoli". Massimo Gianoli, referente della Protezione Civile arlunese, spiega ai cittadini che "Non dovranno fare assolutamente niente, ma solo riceveranno questo messaggio come test, è solo una prova del sistema nazionale di allertamento, il messaggio dovrebbe limitarsi al raggio dell'azienda di carburanti che abbiamo tra Arluno e Ossona".

