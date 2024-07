Associazione nazionale Carabinieri Bareggio

In precedenza operava a Settimo Milanese, adesso, invece, esplicherà la sua attività a Bareggio. Cambio di rotta per la sezione Generale Enrico Galvaligi di Settimo Milanese" dell'Associazione Nazionale Carabinieri che ora si chiamerà "Sezione associazione nazionale Carabinieri di Bareggio".

In precedenza operava a Settimo Milanese, adesso, invece, esplicherà la sua attività a Bareggio. Cambio di rotta per la sezione Generale Enrico Galvaligi di Settimo Milanese" dell'Associazione Nazionale Carabinieri che ora si chiamerà "Sezione associazione nazionale Carabinieri di Bareggio". L'Amministrazione retta dal sindaco Linda Colombo ha accolto di buon grado la decisione considerando la sua "mission" di Bareggio sicura che, dice la delibera, "Comprende l'obiettivo operativo di predisporre convenzioni don le associazioni d'arma per incentivare il presidio dei luoghi pubblici e individuare forme di collaborazione sempre più efficace". Con il sodalizio l'Amministrazione bareggese ha stipulato una convenzione. "L'associazione - spiega ancora la delibera - costituita prevalentemente da Carabinieri in congedo, custodisce un bagaglio di esperienza e professionalità maturate nello svolgimento di attività professionale a tutale della sicurezza e dell'ordine pubblico che viene messa gratuitamente a disposizione della collettività nel garantire una qualificata attività di sorveglianza nell'ambito di mercati, sagre e manifestazioni pubbliche in genere". Una stretta di mano, quindi, nel nome di un potenziamento della sicurezza sul territorio cittadino.

