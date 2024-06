Marina Roma in giunta a Ossona

Tra gli eletti in consiglio comunale compare il nome di Marina Roma, come assessore esterno che affiancherà il nuovo sindaco Giovanni Venegoni nella guida di Ossona.

Chiari i risultati elettorali per il comune di Ossona che hanno visto Giovanni Venegoni della lista 'Uniti per Ossona' ottenere 925 preferenze pari al 40,38 percento. Parte così la gestione del comune con un cambio al vertice, da molti annunciato. Colpo di scena invece per l'assegnazione degli assessorati che vede nella rosa degli eletti comparire il nome di Marina Roma, ex sindaca di Marcallo. A lei sarebbero affidati la programmazione ecnomica, bilancio, tributi, catasto e patrimonio e società partecipate. Accanto a lei, e al nuovo sindaco Venegoni, giovanna Garavaglia vice sindaco con nomina a cultura, politiche educative, politiche giovanilie fundraising; Porzio Fabio a lavori pubblici, edilizia privata, manutenzioni, urbanistica e ambiente. Poi ancora Matteo Gussoni ai servizi alla persona, rapporti con le associazioni, sport e tempo libero, commercio, transizione al digitale e pace.

