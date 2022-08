Gilberto Rossi a Roma?

Non c’è ancora la certezza, ma Gilberto Rossi è stato indicato per la candidatura al Senato della Repubblica/Camera dei Deputati nelle liste di Europa Verde-Verdi e Sinistra Italiana.

Da anni impegnato in battaglie a difesa dell’ambiente e del territorio e adesso per Gilberto Rossi una nuova avventura, quella della candidatura (non ancora certa) al Senato della Repubblica/Camera dei Deputati nelle liste di Europa Verde-Verdi e Sinistra Italiana. E a tal proposito ecco la lettera appunto a suo sostegno: “Gibo (così come è soprannominato) è animato da una sincera e pura passione politica e da una fede incrollabile nei valori e principi ispiratrici del partito verde, lo definirei un langeriano, come pochi ce ne sono. Europeista convinto, per una Unione dei cittadini e dei territori, riesce con naturalezza a coniugare istanze locali e visioni globali. Molto attivo sui social e sempre presente alle cerimonie ed eventi ufficiali, come alle manifestazioni di movimento (ad esempio gli scioperi del venerdì dei Fridays For Future), a cui partecipa sempre con il simbolo del partito verde. Gibo possiede evidenti capacità dialettiche e spesso diventa interlocutore di comitati di cittadini ed associazioni locali, in lotta per le cause ambientali del territorio. Già dalle elezioni provinciali del 2016, Gibo ha concorso alla creazione della lista “la città dei territori”, già precursore dell’alleanza Verdi e Sinistra Italiana Ricordo qui alcune delle sue mobilitazioni più importanti: Per queste ragioni, penso che la presenza di Gilberto Rossi nelle liste di Verdi-SI sia un valore aggiunto estremamente visibile sul territorio e premiante in termini di consenso. La coerenza, l’impegno e la determinazione di Gibo, sono la miglior garanzia che gli elettori possano avere da un candidato alle cariche pubbliche”. (Giuliano Biscossi, già consigliere per i Verdi a Nerviano; Elisabetta Calloni, Verdi Buscate; Guglielmo Gaviani, Verdi Buscate; Francesco Tusino,?già consigliere Verde; Ivo Colombo, Verdi Boffalora sopra Ticino consigliere comunale; Manuel Vulcano, professore già consigliere comunale a Magenta; Elisa Scarano, presidente commissione ambiente Municipio 6 Milano; Gaetano Pallavicini, già verdi Magenta; Gian Mario Colombo, Casorezzo attivista no discarica; Eleonora Bonecchi, Casorezzo attivista no discarica; Elena Garavaglia, professoressa in pensione; il gruppo ecocivico Cambiamo Ossona/Verdi e Buscate Verdi Civici. Appello aperto, per adesioni cambiamoossona [at] gmail [dot] com).

