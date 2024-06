"Ciao vicemaestro, continuerai a suonare lassù"

La sua scomparsa ha colpito tutta la comunità. Molti gli attestati di cordoglio verso la famiglia e di stima verso Diego Meneghin, esponente del Corpo bandistico San Giorgio dove era un ottimo sassofonista.

La sua scomparsa ha colpito tutta la comunità. Molti gli attestati di cordoglio verso la famiglia e di stima verso Diego Meneghin, esponente del Corpo bandistico San Giorgio dove era un ottimo sassofonista. Anche l'Amministrazione comunale di Casorezzo, retta dal neosindaco Rosella Giola, lo ha voluto ricordare come "Persona - si legge nella nota del Comune - attiva nel tessuto sociale e culturale del paese". La giunta Giola ha espresso "Lo sconforto che ha colpito la nostra comunità". In occasione dei funerali che si sono svolti l'altro giorno è stato proclamato il lutto cittadino in cui è emerso il profondo dolore della comunità per la scomparsa di un suo esponente di spicco impegnato in diversi ambiti sociali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!