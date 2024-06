I 50 anni della Pro Loco di Vizzola

Ci sono appuntamenti e appuntamenti... e tra le tante proposte promosse e gestite in questi anni, questa ha davvero un fascino particolare.

Ci sono appuntamenti e appuntamenti... e tra le tante proposte promosse e gestite in questi anni, questa ha davvero un fascino particolare. Perchè il tuffo nel passato dei mitici Anni ‘70 riporta alle origini del gruppo della Pro Loco di Vizzola Ticino. Una realtà piccola, ma molto legata, che negli appuntamenti della ‘sua’ Pro Loco trova momenti di festa, comunità, ma anche di accoglienza per tanti appassionati e curiosi. Garatti Giovanni, Franchini Carlo, Nerviani Antonio e Vanoni Carlo, i soci fondatori, ebbero l’occhio lungimirante capendo che solo mantenendo vive le tradizioni e socializzando la comunità poteva rimanere unita. Questo spirito, questo amore per Vizzola da cinquant'anni anima i consigli direttivi della Pro Loco; diverse le attività tenute negli anni che divennero appuntamenti storici, dalla Festa dei Fiori alla vendemmia, dal Palio dei Rioni al centro estivo, dall’Alborellata all’arrivo di Babbo Natale. Dalle diverse iniziative proposte negli anni, alle più recenti attività di animazione per Halloween e Natale per i più piccoli e poi ancora informazione e formazione con serate a tema. Per i suoi 50 anni la Pro Loco ritorna alle origini, proprio negli anni 70 gli anni che la vedevano nascere. Erano gli anni della disco, gli anni di GREASE, gli anni dei figli dei fiori: per l’occasione DJ Falcetto ci farà rivivere la musica di quegli anni, sarà altresì presente uno stand gastronomico durante tutta la serata e giochi a tema per grandi e piccoli. Dove e quando sarà l’evento? Domenica 23 giugno, in piazza Santo Stefano a Vizzola Ticino dalle ore 19 alle ore 24. Un abbigliamento d’epoca... è ovviamente ben accetto!

