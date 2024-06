Educazione fa rima anche con colazione. Dopo avere ben funzionato con le scuole primarie, il progetto "Colazione a scuola" voluto dal Comune di Bareggio, in collaborazione con il mondo scolastico cittadino e società di ristorazione Sodexho, si ripropone anche per le scuole dell'infanzia.

Educazione fa rima anche con colazione. Dopo avere ben funzionato con le scuole primarie, il progetto "Colazione a scuola" voluto dal Comune di Bareggio, in collaborazione con il mondo scolastico cittadino e società di ristorazione Sodexho, si ripropone anche per le scuole dell'infanzia. I piccoli dei plessi della Munari e di via Gallina potranno così , oltrechè fare merenda, farlo anche convivialmente e vivere anche un momento prezioso di educazione alimentare.

