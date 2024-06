MMA: tecnico di fama mondiale a Legnano

Un docente d’eccezione sarà ospite della Versus giovedì 13 giugno. Alle 20.00, nella palestra di Via Giusti 1, si terrà infatti una lezione del Maestro Garcia Amadori, un tecnico di MMA di fama internazionale.

Il suo team, la MMA Atletica Boxe, vanta numerosi successi nazionali ed internazionali nelle principali discipline da combattimento. Amadori è infatti maestro di boxe, MMA, Muay Thai e Jiu Jitsu. Suoi allievi sono la campionessa italiana di pugilato professionistico Anita Torti ed il campione del Mondo di MMA CWFC Stefano Paternò. È l’unico italiano mai apparso sulla prestigiosa rivista internazionale Gracie Mag con una tecnica di sua invenzione, la vampire chocke. È inoltre uno dei pochi italiani presenti coi suoi video tecnici sul noto portale HYPERLINK "https://www.watchbjj.com/?s=Garcia+Amadori" https://www.watchbjj.com/?s=Garcia+Amadori

Nelle MMA ha allenato due atleti della UFC, l’organizzazione più importante del mondo: Edson Barboza e Paulo Thiago, oltre a diversi professionisti italiani.

“Sono onorato di poter ospitare una lezione del mio maestro” ci dice il DT della Versus Guido Colombo. “Sono anni infatti che mi alleno presso la sua palestra a Milano e devo dire che, in 33 anni di arti marziali, non ho mai conosciuto un tecnico così preparato ed allo stesso tempo bravo ad insegnare. Posso garantire che chi parteciperà alla lezione resterà impressionato”.

L’evento è aperto anche ad atleti di altre palestre, è necessaria però la prenotazione a HYPERLINK "mailto:info [at] ssversus [dot] com"info [at] ssversus [dot] com o al 339/3670263.

