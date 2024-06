Vincitori e vinti: il 'post' elezioni a Vanzaghello. Ecco, allora, i commenti del riconfermato sindaco Arconte Gatti e dello sfidante Rino Giani.

Parla di un risultato importante ed eccezionale, il riconfermato sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti. "Perché in questo caso, oltre che con il cuore, la gente ha scelto anche con la testa - commenta - Quello che è uscito dalle urne, ha dato un segnale chiaro e preciso di ciò che vogliono i cittadini e soprattutto quale tipo di Amministrazione comunale. È il frutto di un lavoro significativo che abbiamo fatto nei cinque anni appena passati e dell'impegno che ognuno di noi ha portato avanti. Adesso si prosegue, con ancora più grinta e continuando a rapportarci in maniera diretta e concreta con la popolazione. Come ho detto più e più volte, noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo semrpe... Fondamentale è e dovrà essere il contatto con la comunità, per confrontarci, dialogare e ascoltare le varie richieste ed esigenze, prendendoci ovviamente pure qualche critica, ma facendone tesoro per migliorarsi ogni giorno". Da chi ha vinto, allora, allo sfidante Rino Giani, di 'Insieme per Vanzaghello': "Desidero ringraziare la nostra squadra, i sostenitori e tutti i cittadini di Vanzaghello che ci hanno votato - conclude - Anche se il risultato non è quello sperato, il vostro sostegno è stato prezioso. Accettiamo serenamente il verdetto delle urne, facendo auguri sinceri a chi dovrà dimostrare di saper rappresentare tutti i cittadini. Il nostro impegno per migliorare la qualità della vita in paese continua. Lavoreremo con determinazione per rappresentare chi ha più bisogno e promuovere le nostre idee. Questo risultato è solo una tappa nel nostro percorso. Continueremo a dialogare e coinvolgere la popolazione, facendo un'opposizione seria e costruttiva".

