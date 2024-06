Castano, 40 anni di città: speciale annullo postale

In occasione del 40° anniversario del titolo di città per Castano Primo, Poste Italiane ha partecipato alle celebrazioni con uno speciale annullo filatelico.

In occasione del 40° anniversario del titolo di città per Castano Primo, Poste Italiane ha partecipato alle celebrazioni con uno speciale annullo filatelico. L’iniziativa, curata dal Comune, con l’obiettivo di mantenere un duraturo ricordo dell’evento, si è svolta domenica 2 giugno in piazza Mazzini. Per l’occasione sono state pubblicate, in edizione limitata, cartoline edite da Poste Italiane che riproducono Villa Rusconi, sede del Palazzo Comunale, che saranno in distribuzione alla cittadinanza fino ad esaurimento delle disponibilità. L’annullo filatelico sarà disponibile presso lo sportello di Legnano, in via Palestro 30, fino al 31 luglio per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale. Per ritirare la cartolina rivolgersi all’Ufficio Urp al piano terra di Villa Rusconi negli orari di apertura.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!