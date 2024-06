Busto Garolfo è pronto per le prossime elezioni amministrative. Tra i candidati Giovanni Rigiroli per 'Busto Garolfo paese amico'.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI GIOVANNI RIGIROLI - BUSTO GAROLFO PAESE AMICO

Esercitare il diritto al voto in modo accorto è l'invito che rivolgo ai cittadini/e bustesi, incoraggiandoli ad approfondire i contenuti dei programmi elettorali ponendo attenzione alle figure dei candidati, alla loro storia, competenza,coerenza e credibilità. Propongo agli elettori una lista di candidati come evoluzione di un progetto politico collaudato ed in grado di garantire continuità, stabilità e risultati. Competenza, coerenza ,credibilità ed un programma dettagliato sono il certificato di garanzia ed il valore aggiunto che abbiamo messo in campo per chiedere la fiducia agli elettori. L'8 e 9 giugno vi chiedo di votare Busto Garolfo Paese Amico e Giovanni Rigiroli Sindaco.

LISTA - Susanna Biondi, Luca Armellin, Claudia Borsani, Stefano Carnevali,

Elisa Fois, Giuliano Ciancia, Anna La Tegola, Aldo Dell’Acqua, Laura Porta, Daniele Dianese, Valentina Ré, Andrea Milan, Raffaela Selmo, Prospero Roseti, Valentina Tunice e Marco Zangirolami.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!