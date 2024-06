"Voto utile per cambiamento e innovazione"

Marco Binaghi, candidato sindaco a Busto Garolfo per le prossime elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, lancia un ultimo appello ai suoi elettori.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI MARCO BINAGHI - CENTRODESTRA PER BUSTO E OLCELLA

Facciamo un appello a tutti i cittadini che credono nei valori e nei partiti di Centrodestra - Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-, ricordando che il voto per Marco Binaghi è il voto utile per il cambiamento e l’innovazione. Marco Binaghi rappresenta la scelta giusta per il nostro paese perché è la vera novità politica credibile, perché ha una solida esperienza nel campo legale e una profonda conoscenza delle problematiche del nostro territorio; perché il programma non è fatto di promesse mirabolanti, ma di cose concrete e di buon senso.

LISTA - Sabrina Lunardi, Ilaria Cova, Roberto Bandera, Stefano Acunzo, Anna

Maria Brignoli, Antonio Caldararo, Angelica Cecchinelli, Silvia Colombo, Daniele Crespi, Emanuele Dalmerico, Giuseppe Giovanni Gatti, Daniele Gorla, Francesco Laporta, Bruno Fernando Libassi, Maria Angelica Vignati e Mario Zanzottera.

