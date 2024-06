La D'Elia chiede fiducia

La parola, per l'ultimo appello prima del voto, a Patrizia D'Elia candidata per 'Insieme per Busto' alle prossime elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI PATRIZIA D'ELIA - INSIEME PER BUSTO

In questo ultimo nostro appello, vorremmo rivolgerci sentitamente a tutti voi, per chiedervi di darci fiducia e di sostenerci in quanto siamo fermamente convinti che Insieme potremmo fare

grandi cose e far rivivere Busto Garolfo. Quando giriamo per il nostro paese, noi di Insieme per Busto, lo immaginiamo Vivo, Colorato, Sicuro ed in grado di dare a tutti le stesse opportunità, in breve “il paese di tutti e per tutti”. Non pensiamo che per questo sia per forza necessario ambire a Grandi opere... ma a tanti piccoli Grandi progetti. L’attenzione ad ognuno di voi sarà massima, senza distinzioni, con l’unico obiettivo di far rinascere e rendere migliore la vostra vita quotidiana.

LISTA - Francesco Binaghi, Marcella Nebuloni, Fabio Froio, Tommaso Palombo, Monica Savino, Simona Caniglia, Cristian Lanzo, Gerry Di Benedetto, Cristina Paladino, Vincenzo Ponzio, Arianna Cantoni, Matteo Pinciroli, Daniele Donadoni, Eleonora Zanzottera, Giuseppe Richichi e Ines Barni

