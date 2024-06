Chiaramonte e il suo appello ai cittadini

Osvaldo Chiaramonte, dopo due mandati da sindaco conclusi nel 2019, torna in corsa verso le amministrative e lancia l'ultimo appello ai suoi elettori.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI OSVALDO CHIARAMONTE - PER UN PAESE MIGLIORE

Mi ricandido per realizzare un programma ambizioso (tra le altre cose, un ambulatorio medico, una

tensostruttura, una scuola superiore, ecc.) e risollevare il paese dal torpore in cui è caduto in questi ultimi 5 anni. Vi assicuro che tutto quanto ho presentato nel mio programma sarà realizzato. Naturalmente saranno riconfermati gli eventi e le iniziative già introdotte nei 10 anni in cui ho fatto il sindaco e che altri programmi che vi sono stati distribuiti, presentano come loro proposte. Lavorerò con una squadra composta da persone competenti ed esperte nei vari settori. Viviamo tutti nel nostro paese e dedicheremo il nostro tempo e le nostre energie per soddisfare i bisogni dei cittadini.

LISTA - Agostina Baronchelli, Giorgio Cocetta, Alessandro Crespi, Fabrizio Garavaglia, Patrizia Garavaglia, Silvana Mariani, Gianni Martignon, Paola Maria Pea e Valerio Versetti.

