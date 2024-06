L'estate con la Banda

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Inveruno dà il benvenuto all’estate con una carrellata di eventi, cui è vietato mancare.

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Inveruno dà il benvenuto all’estate con una carrellata di eventi, cui è vietato mancare. In primis, il tradizionale concerto d'estate, che si terrà domenica 16 giugno alle 21 presso il Torchio: per festeggiare i 140 anni di fondazione, il corpo bandistico rievocherà le più belle musiche cantate a Sanremo, il teatro più amato d'Italia. Quest'anno ad aprire l'esibizione ci saranno i bambini del corso di Propedeutica Musicale. L’altro immancabile appuntamento è ‘ArremBanda’ dal 20 al 23 giugno, sempre presso il Torchio: quattro serate di buona musica, accompagnate da buon cibo e buona compagnia, il cui ricavato andrà a finanziare il progetto ‘Musica nelle scuole’. Il tutto culminerà con il tradizionale concerto della fanfara bersaglieri ‘Tramonti-Crosta’ di Lonate Pozzolo, che si esibirà domenica 23 giugno presso il Parco Comunale alle 18.30. Per maggiori informazioni e prenotazioni, basta chiamare il 349/5355312.

