In festa per i don

Una domenica di festa per dire ‘grazie’ per il loro impegno, la loro vocazione, il loro essere testimoni di fede per le comunità e i fedeli che le rendono così vive. La scorsa domenica la Comunità Pastorale in Binda ha voluto celebrare gli anniversari di ordinazione di tre suoi sacerdoti. Don Carlo è al servizio della Chiesa dal 1999, don Luciano dal 1984 e don Mario dal 1964. Oltre alla Messa di festa a Robecchetto, con il saluto dei confratelli, del diacono Mauro e delle suore della Carità, un grande ‘grazie’ per il loro servizio è arrivato anche dal gruppo scout locale.

