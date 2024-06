"Lavoro e impegno"

Speciale Elezioni / Vanzaghello - Ecco il programma di Arconte Gatti e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Arconte Gatti Sindaco

Impegno come per questi ultimi cinque anni a 360 gradi, cercando di rispondere il più possibile alle varie esigenze e richieste della cittadinanza. Proseguiremo allora nel lavoro fino a qui fatto, migliorando ed affinando l’azione amministrativa. Questi i principali obiettivi del nostro programma, che tocca tutte le tematiche e che vede grandi progetti per il futuro di Vanzaghello. Tra questi troviamo lo studio di fattibilità per la realizzazione di una RSA in via Ragazzi del ’99, la riqualificazione della “ex strada Statale”, un nuovo campo in erba sintetica presso il campo sportivo, la riqualificazione energetica del palazzetto dello Sport, assieme all’attenzione alle strutture scolastiche ed alla collaborazione con tutte le realtà associative e i gruppi locali; altro tassello sarà la promozione e la valorizzazione delle nostre tradizioni, il tutto unito ad una virtuosa gestione delle casse dell’ente, per le quali continuerà il lavoro di riduzione dell’indebitamento elevato che è stato lasciato in eredità dalle Amministrazioni precedenti. Presenza e cura del territorio, quindi, guideranno la nostra azione, andando a toccare i vari ambiti: sociale, scolastico, sportivo, associativo e amministrativo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!