Speciale Elezioni / Castano Primo - Ecco il programma di Federico Cerruto e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

ATTIVAmente

Ascolto, condivisione e partecipazione sono alla base dell’operato di ATTIVAmente, da questi principi è nato il programma elettorale, sintesi delle idee e delle indicazioni recepite dai membri del gruppo che, attivamente appunto, da tempo si spendono nei vari ambiti della nostra comunità. Un programma che saprà recuperare fondi dalle attuali inefficienze, anticipare progetti per i futuri bandi (prevediamo l’istituzione di uno specifico “ufficio bandi” e la pianificazione di accantonamenti periodici per alimentare un “fondo progettazione”) e attrarre investitori. Ci spenderemo per la sostenibilità energetica della nostra città con l’avvio della CER (comunità energetica). Punteremo su un “tavolo di comunità permanente” in ambito sociosanitario verso una Castano più equa e solidale, su un “numero unico” per coordinare centralmente i servizi ai più fragili. Intendiamo rinnovare Parco Sciaredo. Daremo attenzione alle scuole, imprescindibile la ristrutturazione della palestra di via Giolitti. Impresa e commercio saranno per noi la base di una Castano operosa e produttiva. Un’APP per dispositivi mobili utile ai cittadini.

