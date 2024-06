FdI vuole essere protagonista al voto

L’obiettivo, o meglio gli obiettivi sono due: il primo, ovviamente, vincere le prossime elezioni comunali, quindi, una volta chiamati a guidare la città nei prossimi cinque anni, dare il proprio apporto e contributo tra le fila della futura Amministrazione comunale.

L’obiettivo, o meglio gli obiettivi sono due: il primo, ovviamente, vincere le prossime elezioni comunali, quindi, una volta chiamati a guidare la città nei prossimi cinque anni, dare il proprio apporto e contributo tra le fila della futura Amministrazione comunale. Occhi ben puntati, insomma, e in fondo altrimenti non potrebbe essere, sull’ormai imminente appuntamento elettorale per i tre rappresentanti di Fratelli d’Italia di Castano (Carlo Iannantuono, presidente del circolo cittadino, Gianmattia Di Crescenzo e Licia Colombo), tra i partiti che compongono la coalizione ‘Castano di Centrodestra’ del candidato sindaco Roberto Colombo. “Cosa dire? - commenta lo stesso Iannantuono – Noi ci siamo e siamo pronti. Abbiamo costruito una realtà importante e che è continuata a crescere nel tempo. Il nostro impegno, così come è stato in questi anni, è sempre e sempre sarà massimo. Adesso ci attendo gli ultimi giorni prima del voto, ma il lavoro messo in campo durante tutta la campagna elettorale sono sicuro che darà importanti risultati”. Mesi intensi, alla fine, che li hanno visti rapportarsi e confrontarsi in maniera costante con la cittadinanza. “E’ stato un vero e proprio gioco di squadra - conclude – Sia da parte nostra, ma in generale con la lista intera. E questo pensi, anzi ne sono più che mai convinto, è il nostro punto di forza. Siamo tutti uniti e tutti stiamo andando nella stessa direzione. Il Centrodestra si presenta compatto alle urne, mettendo assieme elementi di valore e di ottime qualità professionali e umane”.

