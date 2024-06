Primo memorial 'Luciano e Silvano'

Un grande appuntamento di tornei serali di calcio a 5 e tornei di Green Volley a 4 Misto dal 17 al 23 giugno.

L’ASD Buscate organizza, con il patrocinio del Comune di Buscate, dal 17 al 23 giugno, presso il campo sportivo di Via Risorgimento, il 1° memorial Luciano e Silvano, con tornei serali di calcio a 5 e tornei di Green Volley a 4 Misto. Per i primi e secondi classificati di entrambi i tornei, sono previsti premi in denaro da 1000 a 300 euro.

Il costo di iscrizione a squadra è pari a 250 euro per il calcio a 5 e 150 euro per il green volley. Iscrizioni aperte fino al 10 giugno. Per maggiori informazioni e iscrizioni, basta mandare un messaggio al numero 339/3580791.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!