Avvicinare la giustizia ai cittadini. Un servizio di orientamento e assistenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale. In Piazza San Zenone a Castano, ecco l’ufficio di Prossimità. Che cosa si potrà fare qui? Inoltrare le pratiche per l’Amministrazione di Sostegno, richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare, richiedere un’autorizzazione di rilascio di documenti validi per l’espatrio, richiedere la nomina di un curatore speciale, ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari, avere assistenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica e ttenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato (si riceve su appuntamento ogni mercoledì dalle 9 alle 11). Per informazioni e appuntamenti: 0331/888020 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30) oppure up [dot] castanoprimo [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it.

