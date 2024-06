Salvataggio al Ticino, recuperati 4 ragazzi

I giovani, originari di Vanzago, erano rimasti isolati su un isolotto a causa delle forti correnti del fiume; sono riusciti a chiamare i soccorsi e sono stati tratti in salvo dal nucleo SAF del Comando di Milano e dai volontari dei VVF di Inveruno.

Nel pomeriggio di sabato primo giugno il nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) del Comando di Milano dei Vigili del Fuoco ha tratto in salvo quattro ragazzi ventenni (due uomini e due donne) originari di Vanzago rimasti bloccati in un isolotto del Ticino nel comune di Cuggiono in via del Fiume. I quattro nella mattinata avevano deciso di avventurarsi a circa due chilometri dalla riva, complice la bella giornata di sole, ma al momento di tornare non sono riusciti a raggiungere la sponda causa le forti correnti del fiume. I ragazzi hanno lanciato l'allarme e sul posto in pochi minuti sono giunte squadre del soccorso acquatico VVF supportate dal personale del Distaccamento volontario di Inveruno. Grazie al gommone 'Rafting' i Vigili del fuoco, nonostante le forti correnti, sono riusciti a riportare a riva i quattro ragazzi.

