Tutti nel Risorgimento

La storia che ritorna. Quando si dice, infatti, "fare un tuffo nel passato". E a Turbigo, grazie all'Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859, indietro nel tempo si è andati, eccome!

La storia che ritorna. Quando si dice, infatti, “fare un tuffo nel passato”. E a Turbigo, grazie all’Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859, indietro nel tempo si è andati, eccome! Tutti, allora, al Mulino del Pericolo, tra accampamenti, abiti, attrezzature e racconti dell’epoca e momenti di coinvolgimento e condivisione per grandi e piccoli. “E’ stato un vero e proprio viaggio nella storia - spiega Daniele Solivardi, presidente del gruppo - Nello specifico, quest’anno abbiamo voluto riproporre proprio il 1859 quando, in questa zona, con ben tre ponti, l’armata Franco - Sarda ha attraversato il Ticino per combattere poi quella che è stata la battaglia di Turbigo e quindi di Magenta (il 4 giugno). Chi è venuto a trovarci, ha potuto conoscere e rivivere ancor più da vicino episodi che hanno segnato il nostro passato e dai quali si è costrutio il presente e il futuro. Non dimentichiamoci, infatti, che ciò che è accaduto qui ha posto alcune delle basi per arrivare proprio ai giorni d’oggi. Ed è questo che con le nostre iniziative cerchiamo di provare a trasmettere alle generazioni attuali e a chi verrà”.

IL RISORGIMENTO AL MULINO DEL PERICOLO



