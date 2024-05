Delpini ricorda il rettore Anelli

Sono di riconoscenza e profonda stima le parole dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini, sulla prematura scomparsa del professor Franco Anelli, Magnifico Rettore dell'Università Cattolica.

«Di fronte all’enigma le parole non si riescono a pronunciare se non facendo confusione e creando ferite. Perciò quello che posso dire è che ho il ricordo di un professore di grande competenza, di grande cultura, che ha dato molto all’Università nelle varie situazioni, anche in alcune situazioni particolarmente impegnative che riguardavano il Policlinico Gemelli, e quindi desidero esprimere una grande riconoscenza per il lavoro svolto. Di fronte a questo enigma io non so dire altro che invitare alla preghiera». Queste le parole dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini, sulla prematura scomparsa del professor Franco Anelli, Magnifico Rettore dell'Università Cattolica.

