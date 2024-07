Chiusure estive sportello ASST

Azienda ospedaliea, in una nota, comunica le chiusure estive dello sportello di scelta e revoca del medico a Cuggiono.

ASST Distretto di Castano Primo informa che l’attività dello sportello di Scelta e Revoca sito a Cuggiono via Rossetti, 3 sarà sospeso nel periodo estivo dal 25 luglio all’11 settembre. Riprenderà regolarmente giovedì 12.09.2024. In questo periodo sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Scelta e Revoca di Castano Primo, o anche a una delle altre sedi distrettuali, secondo le modalità di accesso in vigore, consultabili al link: https://www.asst-ovestmi.it/uploads/redactor/1719559716.pdf Si ricorda che è sempre attivo al seguente indirizzo internet: http://www.asst-ovestmi.it/home/sceltarevoca lo Sportello Virtuale, per la gestione online delle pratiche di Scelta e Revoca.

