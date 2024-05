Bareggio e gli eventi per la Festa della Repubblica

Bareggio si prepara alle celebrazioni del 2 giugno con una mostra dal titolo "1940-1945, i ragazzi di Bareggio nella campagna di Russia". L'inaugurazione, prevista per le 9.45 presso la Sala Consiliare, sarà preceduta dal corteo e dalla cerimonia dell'alzabandiera.

Oltre alle celebrazioni ufficiali, anche una mostra. Il comune di Bareggio si prepara a celebrare domenica 2 giugno la Festa della Repubblica su un doppio binario. Promossa da comune, associazione Combattenti e Reduci, Avis e Croce Azzurra, la mostra ha per titolo "1940-1945, i ragazzi di Bareggio nella campagna di Russia". La sua inaugurazione nella sala consiliare di via Marietti è prevista per le 10.15 . In precedenza il corteo si ritroverà alle 9.45 in piazza Cavour davanti al municipio e alle 10 si svolgerà la cerimonia dell'alzabandiera.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!