Alla LIUC si analizza il futuro della società

Alla LIUC la 60° riunione scientifica della Società Italiana di Economia Demografia e Statistica. Un incontro tra ricercatori e studiosi, italiani e stranieri, per raccogliere contributi in diversi ambiti disciplinari e proporre soluzioni politiche, istituzionali e tecnologiche

LIUC si apre alla Società scientifica nazionale SIEDS e ospita un convegno di alto profilo durante il quale si vogliono affrontare con determinazione le sfide che riguardano la salute, la sostenibilità ambientale e le disuguaglianze sociali. Temi strettamente intrecciati tra loro e interdipendenti che richiedono un approccio integrato e collaborativo, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, imprese e dell'intera società: ne sono certi LIUC, Bicocca e la Società Italiana di Economia Demografia e Statistica (SIEDS), ricordando quanto la salute dipenda dal contesto sociale e ambientale in cui si vive e dalle decisioni assunte da istituzioni e imprese. Inevitabile è l’impatto dell’ambiente sulla salute delle persone. Ed è ormai comprovato che le diseguaglianze socioeconomiche comportano più facilmente una sovraesposizione ai rischi ambientali, così come maggiori difficoltà nell’accesso a cure adeguate.

Questo il grande tema della 60° Riunione Scientifica SIEDS, che si terrà dal 22 al 24 maggio 2024 in Bicocca (mercoledì 22 maggio) e alla LIUC (giovedì 23 e venerdì 24 maggio). Il filo conduttore è ‘Salute, ambiente e disuguaglianze: istituzioni, imprese e società’.

Verranno esplorati, con metodo scientifico, argomenti quali la transizione ecologica, le conseguenze del cambiamento climatico e le disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi socio-sanitari, individuando criticità, sfide e opportunità per la società moderna. “Temi caldi sui quali è sempre più necessario e urgente sviluppare una ricerca interdisciplinare, capace di promuovere soluzioni politiche, istituzionali e tecnologiche alle questioni emergenti e in grado di orientare un'agenda ampia, ambiziosa e comune”, commenta la professoressa Chiara Gigliarano, Ordinario di Statistica economica alla LIUC e Vicepresidente della SIEDS.

Il programma si articola in tre sessioni plenarie (la prima in Bicocca, le altre due alla LIUC) con esperti e studiosi di fama internazionale.

“Sanità e ambiente: politiche e valutazioni” è il titolo della seconda sessione in programma alla LIUC giovedì 23 maggio alla presenza del presidente di SIEDS Salvatore Strozza e del Rettore Federico Visconti.

Terzo appuntamento, invece, come da tradizione, vedrà la relazione annuale del Presidente dell’ISTAT, alla sua prima uscita pubblica dopo la presentazione istituzionale al Parlamento. Questa volta sarà Francesco Maria Chelli, Presidente facente funzioni ISTAT, ad intervenire venerdì 24 maggio alla LIUC. L’incontro è aperto al pubblico.

Saranno inoltre ospitati più di 120 contributi tematici e liberi dei soci della Società e degli studiosi di tutta Italia che interverranno in sessioni parallele per condividere i risultati delle proprie ricerche.

Una selezione dei contributi presentati sarà pubblicata sulla RIEDS - Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica.

Sono previste inoltre:

• Premiazioni di un contest organizzato da ISTAT per gli studenti delle scuole superiori per promuovere la cultura statistica

• Premiazione dei migliori paper scientifici pubblicati da giovani ricercatori sulla Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!