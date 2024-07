Sacchi differenziata: distributore automatico

I cittadini di Castellanza potranno, d’ora in poi, rifornirsi autonomamente dei sacchi necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti: è attivo, infatti, il distributore automatico presente in viale Lombardia 55, negli spazi della Corte dei Ciliegio (posizionato vicino al bar).

I cittadini di Castellanza potranno, d’ora in poi, rifornirsi autonomamente dei sacchi necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti: è attivo, infatti, il distributore automatico presente in viale Lombardia 55, negli spazi della Corte dei Ciliegio (posizionato vicino al bar). Il distributore eroga 1 rotolo da 10 sacchi gialli semitrasparenti per la raccolta della plastica, un rotolo da 20 sacchi viola semitrasparenti per i rifiuti indifferenziati e un rotolo da 25 sacchi in mater-bi per la raccolta dell’umido. Per ritirare i sacchi è sufficiente avvicinare all’apposito vano del distributore la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la Tari e attendere. Ogni rotolo può essere ritirato una volta ogni 4 mesi. Il distributore è accessibile nei giorni e nei seguenti giorni e orari di apertura della struttura di viale Lombardia: nei mesi estivi (da giugno a settembre), tutti i giorni dalle 7 alle 21 e per la restante parte dell’anno (ossia da ottobre a maggio), dalle 7 alle 20. Da settembre sarà installato un secondo distributore automatico nelle immediate vicinanze del Municipio.

