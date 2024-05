Pizzicato dalla Locale: non aveva mai conseguito la patente

I Vigili hanno ermato il 52enne all'altezza di parco 8 Marzo e hanno constatato che non aveva mai ottenuto la patente di guida. Per lui fermo amministartivo del veicolo e maxi sanzione da oltre tremila euro.

Un uomo di 52 anni è stato fermato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Bareggio lungo la ex statale 11, all’altezza del parco 8 Marzo, poiché dal passaggio sotto un varco risultava avere la revisione scaduta. Dai controlli è emerso anche che guidava senza avere mai conseguito la patente.

Oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, per lui è scattata anche una maxisanzione di 3.570 euro se pagata entro 5 giorni, che sale a 5.100 euro in caso di pagamento entro 60 giorni e a 15.299 euro se pagata oltre i 60 giorni.

Gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato un altro cittadino fermato senza patente (non l’aveva con sé) e senza documenti: alla richiesta di fornirli si è dichiarato apolide, “cittadino del mondo”, e ha presentato un’autocertificazione farneticante.

“Ringrazio il Comando della Polizia Locale per il costante impegno sul territorio – dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati -. Come si può vedere, la Polizia Locale non fa solo le multe per divieto di sosta o per il disco orario ma effettua controlli e attività di prevenzione sul territorio che portano a individuare e sanzionare potenziali pericoli per l’incolumità di tutti”.

