Nosate: Forza Nuova incontra i cittadini

Dopo la presentazione ufficiale della lista, adesso è il momento di incontrare i cittadini. Domenica 19 maggio, alle 17.30 a 'Lo Scoiattolo', Forza Nuova ha organizzato, infatti, un momento di confronto con la popolazione. "Il nostro impegno sul territorio della Lombardia, in particolare a Magenta, Milano e Lodi si è concretizzato con la presentazione della lista anche a Nosate - scrivono - L’impegno sociale e politico del nostro movimento cercherà di portare un nuovo imprinting proprio sulle macchine amministrative dei piccoli comuni lombardi che molto spesso dimenticano le problematiche del "piccolo" e le esigenze dei piccoli centri abitati che hanno molte più esigenze delle metropoli. I programmi amministrativi presentati prevedono un lavoro ben preciso sul territorio e sulla macchina amministrativa, arrivare ad avere un dialogo costruttivo con gli enti superiori per affrontare le difficoltà del territorio e soprattutto incentrare gli obiettivi sulle famiglie e realtà giovanili. Il nostro candidato sindaco Maria Federico è già conosciuta per aver intrapreso la lotta per lo sgombro di una proprietà privata da parte di una famiglia rom a Magenta. È una mamma-lavoratrice che è ben a conoscenza delle esigenze di madre che concilia il suo ruolo con il lavoro. La sua sensibilità verso i giovani e bambini la porta a considerare che questi sono i punti principali che ogni comunità deve considerare come prioritari".

