Gli influencer in azienda

La gestione degli influencer: come impiegarli a fini aziendali anche nelle PMI", arriva l'Incontro gratuito in presenza, a cura del Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi il 20 maggio dalle 9.30 alle 11.30, presso Formaper a Milano.

Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, cambia anche il mondo degli influencer, non solo per i contenuti, ma anche perché si possono creare influencer virtuali. Si tratta di uno strumento strategico per le aziende ed è dunque importante saperli gestire. Accanto ai nomi conosciuti a livello internazionale, ogni settore ha i propri influencer, persone che sono credibili rispetto al target a cui si rivolgono, e che hanno conoscenza del settore. Per questo gli influencer risultano decisivi per sviluppare il business anche delle piccole e medie imprese, che agiscono attraverso le piattaforme digitali. L’incontro si terrà in presenza, alternando una parte di esposizione teorica con la visione e discussione di casi concreti, selezionati sulla base del profilo delle imprese partecipanti, con affondi e continui riferimenti all’attualità . Successivamente, i partecipanti interessati, potranno fare richiesta per ricevere un’ora di assistenza personalizzata gratuita in modalità on line: sarà un’occasione per approfondire con l’esperto uno specifico argomento a scelta tra quelli trattati, di particolare interesse per la propria impresa.

