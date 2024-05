Lavori al via all'ex Accorsi

Sono cominciati nell’ex RSA Accorsi di via Girardi a Legnano gli interventi edili finalizzati a realizzare, nell’immobile stesso, il progetto di rigenerazione urbana oggetto del bando “Integration machine – Riqualificazione delle periferie dell’Alto Milanese cui il Comune di Legnano, attraverso la Città Metropolitana di Milano, aveva partecipato insieme con Rescaldina e Castano Primo.

L’inizio dei lavori segue l’assegnazione dell’immobile al Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da Fondazione San Carlo onlus, Renovo Impresa sociale e Cooperativa sociale intrecci. La giunta comunale, nella delibera di concessione ventennale dell’immobile, ha anche provveduto a individuare gli spazi che saranno utilizzati dall’amministrazione stessa: poco meno di 440 metri quadrati al piano terra per funzioni pubbliche di aggregazione, socializzazione e per ospitare la biblioteca diffusa.

Nell’immobile, oltre agli spazi comunali, si prevede di collocare i seguenti servizi:

Residenziali: appartamenti a disposizione per esigenze temporanee di lavoratori, studenti, docenti, medici ospedalieri, infermieri, parenti di pazienti ricoverati in RSA o in ospedale.

Appartamenti per studenti universitari e/o atleti, anche di nazionalità straniera, ospiti di associazioni sportive del territorio.

Formazione post diploma (ITS).

Preparazione pasti a supporto delle residenze.

I lavori dovrebbero terminare entro la fine di agosto per consentire l’inizio delle attività dal mese di settembre.

