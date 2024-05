Venticinque anni di 'Argento Vivo'

'Ricomincio da tre': consigli per la terza età Attività fisica, benessere interiore, voglia di apprendere nuove nozioni. La ricetta per una buona gestione della cosiddetta terza età sembra essere racchiusa in tre ingredienti precisi. A spiegare come amalgarmarli in un tutto che possa profumare di armonia provvederà il comune di Canegrate organizzando tre incontri con un'iniziativa chiamata 'Ricomincio da tre'.

'SOS Cambogia' C come Canegrate, C come Cambogia. Al paese asiatico la parrocchia di Santa Maria Assunta ha deciso di dedicare la sua iniziativa benefica quaresimale aderendo al progetto 'SOS Cambogia' per la città di Kampot dove vi è una comunità cristiana consistente con un centro pastorale che annovera anche una scuola dell'infanzia e primaria.