A un secolo dalla nascita, il suo ricordo è sempre vivo. Con la fondazione della scuola di Barbiana avvenuta nel 1954, don Lorenzo Milani aprì all'educazione dei ragazzi una via nuova. E lo fece anche con pubblicazioni come "Lettera a una professoressa" o "L'obbedianza non è più una virtù" che conservano a oggi tutta la loro attualità.

A un secolo dalla nascita, il suo ricordo è sempre vivo. Con la fondazione della scuola di Barbiana avvenuta nel 1954, don Lorenzo Milani aprì all'educazione dei ragazzi una via nuova. E lo fece anche con pubblicazioni come "Lettera a una professoressa" o "L'obbedianza non è più una virtù" che conservano a oggi tutta la loro attualità. A lui il Comune di Legnano ha deciso di dedicare una mostra dal titolo "Barbiana, il silenzio diventa voce" che, in una trentina di pannelli, si propone di riassumere storia, itinerario religioso e umano, opere e attenzione del sacerdote ai giovani e ai più fragili. La mostra si svolgerà al castello e sarà inaugurata sabato 18 maggio alle 17.30. La si potrà visitare sino a domenica 26 maggio sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 con ingresso libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!