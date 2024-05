"La mastella funziona"

Benefici economici, vantaggi ambientali. L'introduzione della cosiddetta mastella nella raccolta dei rifiuti, per il comune di Dairago, sembra essersi rivelata una scommessa vinta.

Benefici economici, vantaggi ambientali. L'introduzione della cosiddetta mastella nella raccolta dei rifiuti, per il comune di Dairago, sembra essersi rivelata una scommessa vinta. Il sindaco Paola Rolfi e la lista Civica Dairago che la sostiene intonano così il gaudemus dopo avere gettato l'occhio sui dati della raccolta del rusco in paese. "Dal 2018 al 2022 - si legge in una nota - grazie alla mastella Dairago ha ridotto la sua quantità di rifiuti indifferenziati di 1078,99 tonnellate con un risparmio di 119.919,24 euro. "Questo risparmio - continua - prosegue negli anni grazie la consolidamento della riduzione dei rifiuti indifferenziati che ha permesso a Dairago di ottenere ogni anno, a partire dal 2018, il riconoscimento di comune riciclone". Per rinforzare il concetto, e per aprirsi la strada anche alle buone ricadute ambientali del nuovo sistema di raccolta, Rolfi compara il dato pro capite di raccolta di indifferenziato del suo comune, pari a 53,2 chilogrammi per anni, con quello della Regione che ammonta invece a 123,5. Un risultato di cui Rolfi ha inteso ringraziare i dairaghesi per "Avere intrapreso un importante percorso per ridurre i rifiuti differenziati, dimostrando una sensibilità ambientale che ci auguriamo possa maturare anche nelle minoranze".

