Dairago, 'Comune Riciclone'

Per il quinto anno di fila si è portato a casa un riconoscimento prezioso che dà conto del suo impegno sul fronte del rispetto per l'ambiente. Dairago è stato insignito della qualifica di comune riciclone. Al risultato hanno concorso due fattori, il primo la capacità di superare un volume di raccolta differenziata dell'85,7 per cento, ben superiore al 65 previsto quale requisito minimo,, il secondo l'avere totalizzato una percentuale di rifiuto secco non riciclabile di 53,2 kg per abitante per anno, inferiore al 75 per cento su cui è stata posta l'asticella. "Differenziare bene e meglio - commenta in una nota il sindaco Paola Rolfi - si consolida come comportamento virtuoso per gran parte della comunità dairaghese , una pratica che ha un impatto positivo sull'ambiente di oggi e su quello di domani che lasceremo alle future generazioni, continuiamo a percorrere questa strada, migliorarsi è possibile".

