Solidarietà a Liliana Segre

"Per il coraggio con cui, ogni giorno, contrasta gli odiosi fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza".

Il presidente della Regione Lombardia, nell'esprimere solidarietà e vicinanza a Liliana Segre, ricorda la motivazione che, tre anni fa, lo aveva indotto a conferire alla senatrice a vita il 'Premio Rosa Camuna', la più alta onorificenza della Regione.

"Un riconoscimento speciale - ricorda il governatore - con una motivazione quanto mai attuale per l'impegno civico, la formazione e l'educazione che ogni giorno viene portata avanti da Liliana Segre".

