Incontro Anas e Salvini

Attenzione puntata sugli interventi in Lombardia e Veneto connessi al piano viabilità per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Si è tenuto ieri presso la sede di Anas (Gruppo FS) un incontro tecnico tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i vertici della società. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha illustrato le attività dell’azienda con i dossier e i temi di più stretta attualità.

Sono state analizzate le nuove opere in programma nel triennio 2025 – 2027 e gli investimenti per la manutenzione programmata. Attenzione puntata sugli interventi in Lombardia e Veneto connessi al piano viabilità per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Focus, infine, sul know how tecnologico di Anas: sono stati illustrati i progressi nel campo della digitalizzazione delle strade, in particolare il sistema integrato di monitoraggio diagnostico di ponti e viadotti con una rete di sensori che permette di prevedere in anticipo le eventuali criticità di un’infrastruttura.

