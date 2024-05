Marina Roma pronta per il secondo mandato

La lista di centro destra di Marcallo con Casone è pronta per la corsa verso il secondo mandato con una rosa di candidati definiti dal candidato sindaco Marina Roma "persone motivate e determinate a portare avanti una visione per il futuro di Marcallo con Casone". Insieme all'attuale sindaco uscente ci saranno Roberto Valenti, Oscar Zorzato, Marisa Piroli, Maurizio Fassi, Carmelina Giampaola Chiavazzo, Marco Rossi, Daniela Tartaglia, Antonio Chiodini, Luigi Calcaterra, Massimiliano Lazzari, Rita Berardi e Francesco Marotta.

