Maecello Manno e il suo 'Paese Libero'

Presentati i quattordici candidati che accompagneranno Marcello Manno alla corsa per le elezioni amministrative del prossimo giugno nella lista 'Paese libero'.

Presentati i quattordici candidati che accompagneranno Marcello Manno alla corsa per le elezioni amministrative del prossimo giugno. La lista 'Paese libero' si troverà dunque a sfidare gli avversari Patrizia D’Elia per Insieme per Busto, Marco Binaghi per il centrodestra e Giovanni Rigiroli per Busto Garolfo Paese Amico.

Con Marcello Manno ci saranno Francesco Pincelli, Maurizio Alberti, Giovanni Odilone, Fausto Piastra, Andrea Toietta, Giovanna Poerio, Stefania Gargiulo, Morgan Bruno, Sonia Palermo,

Francesco Capuano, Pierangela Franzoni, Nicola Mileo e Luana Palermo.

