‘Tele-visioni’: arte inclusiva

Buscate si appresta a vivere un weekend all’insegna dell’arte: nell’ambito della Milano Civil Week e su impulso dell’associazione ‘Volare insieme Odv’, dal 10 al 12 maggio Buscate diventa lo scenario del progetto ‘Tele-visioni’, un percorso di laboratori artistico-espressivi sviluppato negli ultimi due anni scolastici, con opere d’arte prodotte in collaborazione tra la scuola primaria di primo grado, i centri diurni (CDD, CSE, SFA) del territorio e l’associazione ‘Volare Insieme odv’. “Il primo anno è stato dedicato all'autoritratto (profilo, volto) e al ritratto, mentre il secondo anno alla mano, alla figura intera bidimensionale e tridimensionale – spiegano gli organizzatori – Ogni laboratorio, preceduto dall'osservazione di immagini di opere d'arte classica e contemporanea e da giochi psico-motori, si poneva l'obiettivo di sperimentare le proprie potenzialità espressive/comunicative attraverso l'arte, secondo una visione inclusiva e comunitaria”. Nel weekend le opere saranno esposte in alcuni luoghi significativi del paese: chiesa di San Pietro, Piazza della Filanda, sala civica, villa Rosales Abbiate, scuole elementari, municipio, centro Anziani e chiesa di San Mauro. Sabato 11 maggio con partenza alle 15 da Piazza della Filanda, sarà possibile partecipare alla visita guidata della mostra a cielo aperto per le vie del paese; altrimenti domenica 12 maggio sarà possibile la visita libera, con ritiro della piantina presso la Biblioteca. Venerdì 10 maggio, invece, sempre presso la Biblioteca si terranno 3 laboratori artistici dedicati alle classi quinte della scuola primaria e agli utenti dei servizi per persone disabili del nostro territorio.

