Nuovo Crai a Corbetta

Prosegue la crescita di Codè Crai Ovest in Lombardia con l’inaugurazione, lo scorso 4 maggio, di un nuovo punto vendita nella zona centrale di Corbetta.

Prosegue la crescita di Codè Crai Ovest in Lombardia con l’inaugurazione, lo scorso 4 maggio, di un nuovo punto vendita nella zona centrale di Corbetta. Con questa nuova apertura la cooperativa della grande distribuzione organizzata, attiva nel Nord Ovest Italia, consolida ulteriormente la sua presenza in Lombardia, garantendo tutti i servizi tipici dei negozi Crai e portando nuovo impulso all’economia locale. Il supermercato di Corbetta si contraddistingue per l’ambiente familiare e accogliente, tipico dei punti vendita di prossimità a insegna Crai.

Ma il vero punto di forza di questo supermercato sono i reparti. Tra questi risaltano il banco gastronomia, con una selezione di piatti pronti, salumi e formaggi di ottima qualità provenienti dal territorio, il banco macelleria e il panificio dove sarà possibile trovare anche pane appena sfornato. Il nuovo supermercato Codè Crai Ovest di Corbetta riflette a pieno i valori da sempre propri dell’insegna: cordialità, servizio al consumatore, attenzione ai prodotti tipici e a quelli della tradizione agroalimentare italiana. Qualità e trasparenza – verso i soci, i dipendenti, i fornitori ed i clienti – e l’impegno quotidiano per portare il meglio sulle tavole degli italiani.

La nuova apertura di Corbetta si unisce agli oltre 300 punti vendita diffusi nei territori di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che contribuiscono a rendere Codè Crai Ovest un vero e proprio riferimento per i consumatori del Nordovest italiano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!