Verso il sistema di ‘Sorveglianza del vicinato’

Si terrà giovedì 16 maggio dalle 20.30 nella sala consiliare di via Marietti il primo incontro pubblico sul progetto ‘Sorveglianza del vicinato’.

“Essendo arrivata l’autorizzazione al nostro progetto da parte del Comitato Provinciale di Sicurezza – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati – ora iniziamo a entrare nella parte organizzativa e operativa. La riunione di giovedì prossimo vedrà la presenza dei volontari che hanno già aderito, dei Carabinieri e della Polizia Locale e sarà aperta a tutti i cittadini che potranno iscriversi in loco. Spiegheremo in maniera dettagliata il funzionamento e gli obiettivi del progetto, che non vuole sostituirsi all’autorità pubblica ma fornire un supporto in termini di attenzione a quello che succede sul nostro territorio: più occhi aperti per garantire più sicurezza”.

“Invitiamo tutti ad aderire perché più siamo e meglio è! – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Crediamo molto in questo progetto, al quale abbiamo iniziato a lavorare già durante il primo mandato. Terminata tutta la parte burocratica, siamo pronti a entrare nel vivo”.

