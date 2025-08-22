Garavaglia: "Alla Croce Rossa il nostro grazie"

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia, nel giorno dell'anniversario della fondazione della Croce Rossa , esprime il suo ringraziamento sincero e sentito.

“Nel 161° anniversario dalla fondazione della Croce Rossa, avvenuta il 22 agosto 1864 con la firma della Convenzione di Ginevra, vogliamo rivolgere un ringraziamento sincero e sentito a tutti i volontari e agli operatori che quotidianamente offrono assistenza, sostegno e solidarietà alle nostre comunità". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia. “La Croce Rossa – prosegue Garavaglia, a nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – rappresenta un patrimonio umano e valoriale inestimabile: nei momenti di emergenza, nelle difficoltà quotidiane e anche nei contesti internazionali, le donne e gli uomini della CRI sono sempre presenti con dedizione, professionalità e spirito di sacrificio. La Lombardia riconosce e celebra questo impegno straordinario, che affonda le radici nella storia ma che è più che mai attuale e necessario". “Come Fratelli d’Italia in Regione – conclude Garavaglia – rinnoviamo il nostro sostegno e la nostra vicinanza a questa grande realtà e ai tanti volontari, esempio di altruismo e di servizio alla persona, che incarna valori universali di umanità, neutralità e solidarietà".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!