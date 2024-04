Arconte Gatti si ricandida. In cerca del 'bis'

Mancava solo la conferma ufficiale, ma adesso c'è anche quella. Arconte Gatti, sindaco uscente di Vanzaghello, è pronto, infatti, a correre per cercare il "bis" alla guida del paese.

Mancava solo la conferma ufficiale, ma adesso c'è anche quella. Arconte Gatti, sindaco uscente di Vanzaghello, è pronto, infatti, a correre di nuovo alle prossime elezioni di giugno per cercare il "bis" alla guida del paese. "La conferma di Arconte vuole rappresentare la concreta convinzione dell'ottimo apporto valoriale ed umano che l'attuale primo cittadino ha espresso nel corso di questa legislatura - scrivono dal gruppo, che vede al suo interno il Centrodestra e la civica 'Riaccendiamo Vanzaghello' - Si vogliono, inoltre, affermare la soddisfazione riguardo ai tanti obiettivi realizzati e la volontà di dare sempre più delle risposte precise e concrete, come fatto nei cinque anni appena trascorsi, alle criticità e problematiche che ancora si presentano nel nostro territorio. Ma l'ufficialità della ricandidatura è solo il primo tassello del percorso che ci attende fino al voto. Nei prossimi giorni, infatti, saranno comunicati i nomi dei componenti della squadra, composta da un connubio di conferme e volti nuovi al fine di affiancare all'esperienza accumulata in questi cinque anni di Amministrazione, freschezza e novità. Il gruppo è pronto a proseguire nell'ottimo lavoro svolto nell'ultimo quinquennio, ma con la volontà chiara e precisa di migliorare ed affinare ancor di più l'azione amministrativa, con particolare attenzione ai molti ambiti che sono il cuore pulsante della nostra comunità e che sarà sempre caratterizzata da affidabilità e presenza".

