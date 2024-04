Il design ci invita al Fuorisalone

'Materia Natura': una profonda riflessione su un’armonia possibile tra bello e sostenibile tra i temi dell’evento milanese dell’anno.

Dal 15 al 21 aprile, Milano si prepara a brillare sul palcoscenico internazionale del design con un ricco calendario di eventi, mostre e installazioni. Questa intensa settimana vedrà riuniti designer, architetti, scuole, università e istituzioni, tutti uniti nel condividere idee che plasmano il nostro presente e guardano al futuro del nostro ambiente. Al centro di questa edizione del Fuorisalone è il tema "Materia Natura", un concetto che riflette sull'importanza delle pratiche di design nel promuovere una cultura del progetto consapevole, con un'enfasi particolare sulla sostenibilità come principio guida e valore centrale nel processo creativo e di progettazione. Quest'anno, il Fuorisalone si svolgerà in parallelo al Salone del Mobile.Milano, giunto alla sua 62ª edizione. Il tema ‘Materia Natura’ invita a una profonda esplorazione della connessione tra questi due concetti, promuovendo riflessioni sull'economia circolare, il riuso, la sostenibilità dei processi e dei materiali. La natura è al centro di questa edizione, richiamando le questioni più urgenti e attuali del nostro tempo e sottolineando la necessità di promuovere progetti orientati a soluzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente. D'altra parte, il concetto di "materia" stimola un dialogo naturale con il design, la creatività e la progettazione, incoraggiando a immaginare trasformazioni innovative. Il tema "Materia Natura" si inserisce in un percorso evolutivo intrapreso dalle edizioni precedenti del Fuorisalone, quali "Forme dell'Abitare", "Tra Spazio e Tempo" e "Laboratorio Futuro", evidenziando i valori di una cultura del progetto consapevole. Questa edizione amplifica e approfondisce ulteriormente questa visione, mettendo in risalto la sostenibilità come principio guida e virtù fondamentale nel contesto di un ripensamento radicale del rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda. Il Fuorisalone 2024, attraverso il tema ‘Materia Natura’ promette di offrire nuovi linguaggi e visioni, incoraggiando l'attivazione di azioni trasformative nel design, al fine di contribuire a un futuro più sostenibile e armonioso per tutti.

